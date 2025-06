Diego Lopez Juve non tramonta | c’è anche lui per il ruolo di direttore sportivo! Cosa può succedere nei prossimi giorni Ultimissime

Le ultime indiscrezioni sulla Juventus accendono l’entusiasmo dei tifosi: Diego Lopez, ex Juve, si fa nuovamente avanti come possibile direttore sportivo, insieme a candidati come Ghisolfi e Salihamidzic. La dirigenza bianconera è pronta a scrivere un nuovo capitolo e i prossimi giorni saranno decisivi per svelare chi guiderà il club verso nuovi traguardi. Rimanete sintonizzati, perché il futuro della Vecchia Signora potrebbe cambiare in maniera sorprendente.

Diego Lopez Juve, c’è anche lui per il ruolo di ds! Importanti novità sulla nuova dirigenza dei bianconeri. Gli ultimi aggiornamenti. La nuova Juventus è ancora a caccia di un direttore sportivo per il dopo Giuntoli. Oltre alla suggestione Ghisolfi, dopo l’addio alla Roma, rimane viva anche la pista Diego Lopez. A riferirlo è Tuttosport. Ma non solo. In lista ci sono sempre anche altri profili come Hasan Salihamidzic e Marco Ottolini del Genoa, mentre Massara è sempre più vicino al ritorno alla Roma. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Diego Lopez Juve non tramonta: c’è anche lui per il ruolo di direttore sportivo! Cosa può succedere nei prossimi giorni. Ultimissime

Diego Lopez Juve, è lui il nome nuovo che potrebbe prendere il posto di Cristiano Giuntoli! C’è un motivo che rende credibile la sua candidatura - La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica e il nome di Diego Lopez emerge tra i possibili successori di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo.

Tra i tanti nomi citati degli ultimi mesi per il ruolo di direttore sportivo (tra cui ultimo #Massara ormai alla #Roma), rimane in piedi il nome di Diego #Lopez, uno degli ultimi profili visionati da team di #Comolli. #Juventus ? Ma chi è Diego Lopez? Si tratta di u Vai su X

I neo-dirigenti della Juventus stanno valutando chi ricoprirà il ruolo di direttore sportivo Tra i nomi in circolazione, quelli di Lopez e Salihamidzic, ma piace anche Massara Comolli spinge per il primo profilo, mentre Chiellini sarebbe più orientato sugli altri Vai su Facebook

Juventus: chi è Diego Lopez, il dirigente in pole per diventare nuovo Ds; Chi è Diego Lopez, il candidato al ruolo di direttore sportivo della Juventus; Diego Lopez, il nome di Comolli per il ds Juve: scoprì Osimhen e Leao.

Ottolini Juve, il nuovo direttore sportivo arriva dal Genoa? C’è anche il dirigente rossoblù nella lista del club. Gli ultimi aggiornamenti - Anche lui in lista per il ruolo di direttore sportivo: tutti gli aggiornamenti Nei piani di Comolli per la nuova dirigenza della Juventus c’è anche l’inserimento in ... juventusnews24.com scrive

Juventus, ecco perché Comolli apprezza Ghisolfi - La Juventus è interessata a Florent Ghisolfi, ds in uscita dalla Roma, che sarebbe particolarmente apprezzato dal dg Comolli ... Come scrive msn.com