Dieci giovanissimi bulli nei guai | Ma ti sei visto? Devi sparire

La violenza tra i giovanissimi torna a fare paura, ma questa volta la giustizia interviene per fermare il fenomeno del bullismo. Un gruppo di adolescenti, tra i 13 e i 15 anni, ha vessato un ragazzino di Brugherio con insulti, schiaffi e messaggi offensivi sui social. Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante promuovere il rispetto e la tutela dei giovani. La battaglia contro il bullismo è appena cominciata.

Lo vessavano. Lo bullizzavano. "Guarda come sei conciato, sparisci". E giù schiaffi, dispetti, insulti per il suo aspetto fisico. Frasi denigratorie, scambi di messaggi sui social e nelle chat su WhattsApp a cui la vittima era stata invitata a partecipare. E la vittima era un ragazzino di Brugherio. Carnefici, i suoi compagni di scuola. Una decina di bulletti, tutti fra i 13 e i 14 anni, qualcuno 15. Che venerdi mattina scorso – alcuni prima di andare alcuni a fare l'esame di terza media – si sono ritrovati in casa gli agenti della polizia locale di Brugherio. Per una perquisizione disposta dalla Procura di Monza.