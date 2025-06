Dieci anni per gli arresti | se questo è lo Stato la camorra può dormire tranquilla

In un'Italia dove la legge sembra spesso sbiadire di fronte alla presenza inquietante della criminalità, il ricordo di decenni di impunità si fa sentire. A Ponticelli, quartiere simbolo di questa lotta impari, ancora oggi si percepisce come la camorra predomini incontrastata, lasciando dietro di sé una scia di sangue e silenzio. È tempo di riscoprire che lo Stato deve recuperare il suo ruolo, perché la giustizia non può essere solo un’illusione.

C’è una legge, non scritta ma ferrea, che governa da decenni certe periferie campane: la camorra arriva prima, lo Stato arriva dopo. Sempre. È accaduto ancora, a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli dove tra il 2016 e il 2018 tre uomini sono stati uccisi nel silenzio assordante di chi è. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Dieci anni per gli arresti: se questo è lo Stato, la camorra può dormire tranquilla

In questa notizia si parla di: stato - camorra - dieci - anni

Agguato di camorra ad Afragola: Pasquale Buono, 37 anni, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco all’interno di un negozio in corso Italia. Il commando ha agito in pieno giorno, lasciando la vittima a terra senza scampo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Vai su Facebook

Dieci anni per tre arresti: se questo è lo Stato, la camorra può dormire tranquilla; Tre omicidi di camorra a Ponticelli risolti dopo quasi 10 anni: arrestate sei persone; Camorra a Napoli, il boss alla figlia di 10 anni: «Papà ora ti porta a fare una estorsione».

Tre omicidi di camorra a Ponticelli risolti dopo quasi 10 anni: arrestate sei persone - I tre omicidi di camorra, commessi tra il 2016 e il 2018 si ineriscono, secondo gli inquirenti, nella faida tra il clan Schisa- Riporta fanpage.it

Camorra, “firmò falsi certificati per far ottenere domiciliari a Setola”: 10 anni e 6 mesi all’oculista, 9 al boss dei Casalesi - Firmò falsi certificati medici per permettere all’ex boss della camorra ... Scrive ilfattoquotidiano.it