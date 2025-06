Diciottenne di origine marocchine vessata perché vuole vivere all’occidentale | padre arrestato per maltrattamenti

Una diciottenne di origine marocchina, cresciuta a Padova, ha deciso di ribellarsi alle costrizioni oppressive del padre, recentemente arrestato per maltrattamenti. La sua determinazione a vivere liberamente e a scegliere il proprio cammino l'ha portata a denunciare il suo passato di vessazioni, tra restrizioni, minacce e violenze. La sua storia testimonia il coraggio di chi combatte per la propria autonomia e dignitĂ , dimostrando che nessuno dovrebbe essere soggetto a oppressioni familiari.

I genitori le impedivano di uscire e di frequentare persone che non fossero parenti, le dicevano come vestirsi e le imponevano limitazioni in ogni aspetto della sua vita. Anche incontrarsi con un’amica le era vietato e veniva picchiata e minacciata ogni volta che contraddiceva i genitori. Una 18enne nata e cresciuta a Padova, di origini marocchine, ha quindi denunciato i genitori ed è stata collocata in una struttura protetta. Il padre l’ha rintracciata e seguita ed è stato per questo arrestato in flagranza per maltrattamenti: il gip ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di avvicinamento alla figlia con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it