Dichiarazione dei redditi 2025 il 20 giugno due scadenze per il 730 | ecco di cosa si tratta

Il 20 giugno 2025 si avvicina, segnando due scadenze fondamentali per chi presenta il modello 730. Questa data cruciale riguarda sia l’annullamento della dichiarazione precompilata, sia altre importanti procedure fiscali. Conoscere bene le tempistiche e le opportunità offerte può fare la differenza tra una dichiarazione corretta e un'eventuale sanzione. Scopriamo insieme cosa comporta questa data e come muoversi al meglio per evitare errori e sanzioni.

La data del 20 giugno 2025 è importante per chi presenta il modello 730 per la dichiarazione dei redditi, perché in questo giorno, secondo le norme di legge, si verificano due scadenze: ecco quali. Annullamento della dichiarazione dei redditi precompilata. Il 20 giugno è l’ultima data in cui è possibile annullare, in caso di errori, una dichiarazione già inviata una sola volta tramite l’applicazione online dell’Agenzia delle Entrate, e presentare successivamente una nuova dichiarazione 730. Ricevere il rimborso Irpef nella busta paga di luglio. Inoltre, chi presenta il modello 730 entro il 20 giugno potrà ricevere il rimborso Irpef direttamente nella busta paga di luglio o nella rata di pensione, a partire da quel mese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dichiarazione dei redditi 2025, il 20 giugno due scadenze per il 730: ecco di cosa si tratta

