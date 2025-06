Dichiarazione | Cina Paesi di Asia centrale si impegnano a sostenere fermamente multilateralismo

In un momento cruciale per le relazioni internazionali, la Cina e i Paesi dell’Asia centrale hanno deciso di rafforzare il loro impegno verso il multilateralismo e il rispetto del diritto internazionale. Durante il Vertice di Astana, sei nazioni si sono unite in una dichiarazione condivisa per promuovere stabilità e cooperazione. Questo patto segna un passo significativo verso un futuro di dialogo e solidarietà tra le potenze regionali e mondiali.

La Cina e i Paesi dell'Asia centrale ieri hanno concordato di sostenere fermamente il multilateralismo, il diritto internazionale universalmente riconosciuto e le norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali. I sei Paesi – Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan – hanno affermato l'impegno nella Dichiarazione di Astana del Vertice Cina-Asia centrale. I Paesi hanno ribadito il loro impegno a rispettare gli scopi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite e a rispettare l'indipendenza, l'uguaglianza, la sovranita' e l'integrita' territoriale l'uno dell'altro.

