Dichiarazione 2025 i chiarimenti sul bonus mobili ed elettrodomestici

Se state pianificando di rinnovare casa nel 2024, il bonus mobili ed elettrodomestici rappresenta un'opportunità da non perdere. Con la dichiarazione dei redditi 2025, potrete beneficiare di una detrazione Irpef del 50% su acquisti destinati a immobili in ristrutturazione, a patto che le spese siano sostenute nel 2024 e i lavori siano iniziati dal 1° gennaio 2023. Ecco tutto quello che c’è da sapere per sfruttare al meglio questa agevolazione.

Con la dichiarazione dei redditi 2025 è possibile usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici, una detrazione Irpef del 50 per cento per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati a immobili oggetto di ristrutturazione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in una guida che il beneficio spetta solo per spese sostenute nel 2024, a condizione che i lavori edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2023. Il tetto massimo detraibile, invece, è di 5 mila euro per ciascuna unità abitativa, incluse le pertinenze. Vediamo gli altri requisiti. I requisiti dei beni per ottenere il bonus mobili ed elettrodomestici. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dichiarazione 2025, i chiarimenti sul bonus mobili ed elettrodomestici

