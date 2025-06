Diamo uno sguardo al rinnovato editor di Google Foto che arriverà a breve

Preparatevi a rivoluzionare il modo di modificare le vostre immagini: il nuovo editor di Google Foto sta per arrivare, promettendo strumenti più intuitivi, funzionalità avanzate e un’esperienza utente ancora più fluida. Mentre l’attesa del rollout ufficiale cresce, abbiamo la possibilità di esplorarlo in anteprima e scoprire tutte le novità che renderanno le vostre foto ancora più straordinarie.

