Diablo infiamma l’Hellfest 2025 | una collaborazione metal tutta da bruciare

si unirà in un’esplosiva celebrazione tra musica, gaming e community, creando un’esperienza unica e indimenticabile per tutti gli appassionati. Diablo infiammerà l’Hellfest 2025 con una collaborazione che promette di lasciare il segno, portando l’oscurità del videogioco direttamente sul palco più estremo d’Europa. Preparatevi a vivere un’estate di fuoco e adrenalina senza precedenti!

In occasione della Festa della Musica e per celebrare l’anniversario del franchise, Diablo sigla una partnership d’eccezione con uno dei festival più iconici del panorama heavy metal: l’ Hellfest. Dal 19 al 22 giugno 2025, la cittadina di Clisson, in Francia, si trasformerà in un crocevia di musica, oscurità e gaming, dove le fiamme dell’Inferno abbracceranno il palco più estremo d’Europa. Durante i quattro giorni dell’evento, l’universo oscuro di Sanctuarium prenderà vita dietro le quinte del festival, con interviste esclusive alle band partecipanti, attivazioni a tema Diablo, gadget in edizione limitata disponibili sia online che in loco, e altre sorprese pensate per i fan del gioco e del metal più puro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it