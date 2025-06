Di Marzio | Leoni è il primo della lista per Milan ma il Parma chiede oltre 25 milioni

Gianluca Di Marzio svela le ultime novità sul fronte Leoni: il giovane talento del Parma, desiderato dal Milan, resta in cima alla lista dei sogni rossoneri. Tuttavia, con una richiesta superiore ai 25 milioni di euro, la trattativa si fa incandescente e tutta da seguire. È un vero e proprio duello di mercato tra passione e strategia, che potrebbe rivoluzionare il futuro delle due squadre.

Gianluca Di Marzio, intervenuto in diretta su Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale" ha fornito degli aggiornamenti su Leoni-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Marzio: “Leoni è il primo della lista per Milan, ma il Parma chiede oltre 25 milioni”

In questa notizia si parla di: marzio - leoni - milan - primo

Di Marzio su Giovanni Leoni: «Lo vogliono tutti ma la valutazione è molto alta, servirà un grande investimento» - Giovanni Leoni, talento emergente del Parma, è al centro di un’asta di mercato tra le grandi del calcio italiano.

Occhio Milan: CONCORRENZA PER BIJOL Prima offerta dall'estero per il difensore dell'Udinese, obiettivo del Ds Tare per la retroguardia rossonera Secondo Gianluca Di Marzio, il Leeds avrebbe tentato il primo passo beccandosi però un rifiuto da parte Vai su Facebook

Di Marzio: Per il Milan Leoni è il primo della lista: valutazione da almeno 25 milioni; Di Marzio annuncia: “In caso di necessità il Milan prenderà uno tra Comuzzo e Leoni in difesa”; Milan, Leoni e Comuzzo in lista in caso di una cessione in difesa.

Di Marzio: "Per il Milan Leoni è il primo della lista: valutazione da almeno 25 milioni" - scopriamo allora le quote di Giovanni Leoni all'Inter e al Milan sulle lavagne dei principali siti di scommesse. Si legge su informazione.it

Sky – Leoni primo obiettivo del Milan. Ci sono anche Inter e Juve: il Parma attende - Leoni piace a diversi club tra cui anche l'Inter ma non è ancora deciso se lascerà il club gialloblù già questa estate ... Come scrive fcinter1908.it