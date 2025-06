Di Benedetto | Il Milan Vlahovic Kean e Krstovic | il punto sul rebus attaccante

Nel suo ultimo editoriale per TMW, Lorenzo Di Benedetto analizza il rebus attaccante del Milan: tra Vlahovic, Kean e Krstovic, il club deve ancora trovare la soluzione ideale. Un vero e proprio enigma che tiene banco nei pensieri di tifosi e dirigenti, mentre il mercato corre veloce e le opzioni si moltiplicano. Ma qual è la mossa giusta per i rossoneri? Scopriamolo insieme.

Nel suo editoriale per Tmw, Lorenzo Di Benedetto ha parlato del Milan, delle mosse di mercato dei rossoneri e del rebus sul nuovo attaccante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Benedetto: “Il Milan, Vlahovic, Kean e Krstovic: il punto sul rebus attaccante”

In questa notizia si parla di: benedetto - milan - rebus - attaccante

Durante il Gran Premio di Formula 1, Kyle Walker è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport? L’ex Manchester City ha parlato anche del suo futuro in rossonero: la risposta lascia ben sperare i tifosi del Milan!? #Walker #ACMilan #SpazioMilan Vai su Facebook

Milan, rebus attaccante: contatti per Retegui, nodo ingaggio per Vlahovic - Nonostante l'acquisto di Santiago Gimenez nello scorso mercato di gennaio, i rossoneri vogliono regalare un'altra punta al neo allenatore Massimiliano Alleg ... Segnala informazione.it

Rebus attaccante: la situazione del Milan in fotografie - Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. msn.com scrive