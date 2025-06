Deulofeu | Più che infortunio la mia è una disabilità E’ partito tutto da quella maledetta partita

Gerard Deulofeu, ex attaccante dell’Udinese, torna a raccontare il suo dolore: non si tratta di un semplice infortunio, ma di una vera e propria disabilità. La sua lunga assenza dai campi da gioco è il risultato di un calvario infinito, iniziato da quella maledetta partita. Le sue parole, forti e toccanti, aprono uno spiraglio sulla complessità di un percorso che va oltre il calcio, rivelando un'anima forte e resiliente.

Deulofeu, il calvario infinito del giocatore dell’Udinese: «La mia non è un’infortunio, è una disabilità». La situazione Gerard Deulofeu torna a parlare pubblicamente della sua lunga assenza dai campi, con parole forti e toccanti che testimoniano un dolore profondo, non solo fisico ma anche umano. L’ex attaccante dell’Udinese, che non gioca una partita ufficiale da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com