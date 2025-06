Deulofeu e l’infezione alla cartilagine del ginocchio | Non so se e quando tornerò a giocare

Gerard Deulofeu, talentuoso attaccante spagnolo, affronta una battaglia difficile contro un infortunio al ginocchio che dura ormai due anni e mezzo. Un problema complicato dall’infezione alla cartilagine, lasciando incerto il suo ritorno in campo. Dopo aver lasciato l’Udinese lo scorso gennaio, le sue speranze di rivederlo in azione sono appese a un filo. La sua lotta personale e professionale continuerà a sorprendere.

Gerard Deulofeu ha rilasciato un’intervista al format del quotidiano spagnolo Sport “Adn Masia”. La sua ultima presenza in campo con la maglia dell’Udinese risale al 22 gennaio 2023. Ora è da due anni e mezzo che combatte contro un infortunio al ginocchio, reso ancora piĂą complicato da un’infezione alla cartilagine. Da gennaio scorso, lo spagnolo è svincolato. Deulofeu: «La mia patologia al ginocchio è piĂą simile a una disabilitĂ che a un infortunio». Ad “Adn Masia” ha raccontato: « Non sono in grado di giocare da piĂą di due anni e mezzo. Ho avuto un grave infortunio al ginocchio, complicato da un’infezione alla cartilagine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Deulofeu e l’infezione alla cartilagine del ginocchio: «Non so se e quando tornerò a giocare»

In questa notizia si parla di: deulofeu - ginocchio - infezione - cartilagine

Deulofeu e l’infezione alla cartilagine del ginocchio: «Non so se e quando tornerò a giocare»; Nota ufficiale: Gerard Deulofeu; Gerard Deulofeu: La mia è una disabilità più che un infortunio. Non riesco più a giocare a calcio.

Deulofeu: "La mia è più una disabilità che un infortunio. Non so se potrò giocare ancora" - Intervistato dal format 'ADN Masia' di Sport, l'attaccante spagnolo ha parlato dell'infortunio che gli impedisce di giocare da due anni e mezzo: "Mi sto preparando per tornare, non posso darmi delle s ... Da sport.sky.it

UDINESE - Deulofeu: "E' difficile, ma farò di tutto per tornare a giocare" - "È una situazione difficile perché quello di cui soffro è più simile a una disabilità che a un infortunio". Lo riporta napolimagazine.com