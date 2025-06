Deulofeu | Due anni e mezzo senza calcio più che infortunato mi sento disabile Non so se torno

Dopo due anni e mezzo di battaglie e stop forzati, Deulofeu si apre con sincerità sul suo difficile percorso di recupero. Il fantasista spagnolo rivela a Sport come l'Udinese abbia sempre sostenuto il suo ritorno in campo, ma ammette: “Non posso darmi scadenze”. Un racconto emozionante di resilienza e speranza, che ci ricorda quanto la passione per il calcio possa superare ogni ostacolo. La sua storia è un esempio di forza e determinazione.

Il fantasista spagnolo ha raccontato a Sport il suo calvario: "L'Udinese non mi ha mai lasciato da solo. Sto lavorando, ma non posso darmi scadenze". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Deulofeu: "Due anni e mezzo senza calcio, più che infortunato mi sento disabile. Non so se torno"

