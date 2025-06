Detiene e scambia materiale pedopornografico | arrestato 33enne pisano

Un'operazione cruciale della Polizia Postale di Pisa ha portato all’arresto di un uomo di 33 anni, accusato di detenere e scambiare ingente materiale pedopornografico. Questa brillante indagine testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro gli orrori online e nella tutela dei minori. La collaborazione tra le diverse sezioni di polizia si conferma fondamentale per contrastare efficacemente questo crimine. La sicurezza dei nostri bambini dipende anche da queste azioni decisive.

