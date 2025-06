Deliver Me from Nowhere | Jeremy Allen White incarna la leggenda Bruce Springsteen nel trailer del biopic

A tutto rock col primo trailer dell'atteso biopic di Bruce Springsteen che promette sangue, sudore e lacrime, ma anche tanta tanta musica. Anticipato da un suggestivo teaser, 20th Century Studios ha lanciato il primo trailer di Deliver Me from Nowhere, biopic musicale dedicato al mito del rock Bruce Springsteen in arrivo nei cinema in autunno. A interpretare il cantautore nei suoi anni giovanili è la star di The Bear Jeremy Allen White, diretta da Scott Cooper, che si concentra sulla genesi dell'album Nebraska. Ecco come Springsteen è diventato il Boss Nel trailer, Springsteen è già una rockstar in ascesa, riconosciuta persino dai concessionari d'auto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Deliver Me from Nowhere: Jeremy Allen White incarna la leggenda Bruce Springsteen nel trailer del biopic

