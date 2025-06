Deliver Me From Nowhere | Jeremy Allen White è Bruce Springsteen nel primo trailer del biopic!

Il primo trailer di "Deliver Me From Nowhere" svela Jeremy Allen White nei panni di Bruce Springsteen, portando sul grande schermo la storia intima di un’epoca fondamentale per l’icona del rock. Diretto da Scott Cooper, il film si concentra sul processo creativo dietro l’album “Nebraska” del 1982, promettendo un viaggio emozionante tra musica e vita. Un cast stellare e una narrazione coinvolgente rendono questo biopic imperdibile per ogni appassionato.

Il primo trailer ufficiale di "Deliver Me From Nowhere" rivela Jeremy Allen White di "The Bear" nei panni dell'icona musicale Bruce Springsteen. Il film biografico, diretto da Scott Cooper (regista premio Oscar per "Crazy Heart"), si concentra sul periodo in cui Springsteen realizzò il suo intimo album del 1982, " Nebraska ". Un cast stellare e la storia dietro "Nebraska". Oltre a White, il film vanta un cast eccezionale che include Jeremy Strong (nei panni del manager Jon Landau), Stephen Graham (come il padre di Springsteen, Douglas), Paul Walter Hauser, Odessa Young, Marc Maron, e molti altri.

