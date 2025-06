Deliver Me From Nowhere il trailer del biopic su Bruce Springsteen interpretato da Jeremy Allen White

Preparati a un viaggio emozionante nel cuore dell’America con “Deliver Me From Nowhere”. Jeremy Allen White, star di “The Bear”, si trasforma nell’iconico Bruce Springsteen in questo biopic musicale diretto da Scott Cooper. Basato sul libro di Warren Zanes, il film esplora il mondo introspectivo dell’artista e il suo album “Nebraska” del 1982. Un ritratto intenso e autentico che promette di conquistare i fan di sempre e nuovi appassionati.

La star di “ The Bear ” Jeremy Allen White si trasforma nell’icona musicale Bruce Springsteen nel primo trailer ufficiale di “Deliver Me From Nowhere”, un biopic musicale. Guidato da Scott Cooper, che ha diretto Jeff Bridges alla vittoria dell’Oscar come miglior attore per “Crazy Heart”, il suo ultimo progetto si ispira al libro di Warren Zanes su Springsteen che realizza il suo personalissimo album del 1982 “Nebraska”. Oltre a White, il cast include Jeremy Strong nel ruolo di Jon Landau, il manager di Springsteen; Stephen Graham nel ruolo del padre di Springsteen, Douglas; Paul Walter Hauser nel ruolo del tecnico del suono Mike Batlan; Odessa Young nel ruolo di Faye, l’interesse amoroso di Springsteen; Marc Maron nel ruolo del produttore Chuck Plotkin; Johnny Cannizzaro nel ruolo del chitarrista della E Street Band Steve Van Zandt; Harrison Gilbertson nel ruolo dell’amico di Springsteen, Matt Delia; David Krumholtz nel ruolo del dirigente discografico della Columbia Al Teller e Chris Jaymes nel ruolo del tecnico del mastering Dennis King. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Deliver Me From Nowhere, il trailer del biopic su Bruce Springsteen interpretato da Jeremy Allen White

