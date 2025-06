Deliver me from nowhere il primo trailer del biopic su Bruce Springsteen con Jeremy Allen White

Il primo trailer di "Deliver Me from Nowhere", il biopic su Bruce Springsteen interpretato da Jeremy Allen White, cattura l’immaginazione di fan e appassionati di musica. Questo film rivela i momenti più intensi e nascosti della vita del Boss, concentrandosi sulla creazione dell’iconico album "Nebraska". Prepariamoci a un viaggio emozionante nel cuore di una leggenda: la sua storia sta per prendere vita sul grande schermo.

il biopic su bruce springsteen con jeremy allen white nel ruolo principale. Un nuovo film dedicato alla vita di Bruce Springsteen sta attirando l’attenzione del pubblico e degli appassionati di musica. La produzione, intitolata Springsteen: Deliver Me from Nowhere, si concentra su un momento cruciale della carriera del leggendario artista statunitense, offrendo uno sguardo approfondito sulla realizzazione dell’album Nebraska. La pellicola vede la partecipazione di una delle star emergenti più promettenti, Jeremy Allen White, che interpreta il ruolo di Springsteen. la trama e il contesto storico del film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Deliver me from nowhere, il primo trailer del biopic su Bruce Springsteen con Jeremy Allen White

In questa notizia si parla di: springsteen - bruce - jeremy - allen

