Deliver Me from Nowhere | ecco il primo trailer ufficiale del film su Bruce Springsteen

Preparati a immergerti nell’universo di Bruce Springsteen con il primo trailer di "Deliver Me from Nowhere", il biopic che arriverà in sala questo autunno. Un ritratto cinematografico di un’icona della musica americana, simbolo di un'intera generazione e recentemente protagonista di polemiche politiche. Potrebbe essere uno dei grandi protagonisti del Festival di Venezia? Scopriamolo insieme attraverso trailer e trama di questa affascinante pellicola.

