Delitto Garlasco l’impronta sul portone è priva di sangue

Nel cuore del mistero di Garlasco, un dettaglio cruciale emerge: l’impronta sulla porta d’ingresso, priva di sangue, potrebbe cambiare le sorti delle indagini. Durante il primo giorno di incidente probatorio, esperti e magistrati hanno iniziato a svelare i segreti di tracce e DNA, aprendo nuove piste per comprendere meglio la vicenda. Ma cosa rivelerà questa analisi? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto si pensi...

Sulla traccia numero 10 del delitto di Garlasco, l’impronta di una mano sul portone d’ingresso della villetta di via Pascoli, non c’è sangue. È l’esito del primo giorno di lavori dell’incidente probatorio per la maxi consulenza genetica disposta dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli. Le attività preliminari sono iniziate martedì mattina alle 10.30 e durate fino al secondo pomeriggio inoltrato fra i periti Denise Albani e Domenico Marchegiani, con la ‘squadra’ di altri 9 fra genetisti e consulenti dattiloscopici di Procura di Pavia e difese, che hanno controllato cosa fosse contenuto negli scatoloni dei reperti e come fossero stati conservati per 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, l’impronta sul portone è priva di sangue

