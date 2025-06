Delitto di via Castelmenardo ecco cosa dice l' ordinanza del gip minorile

delitto di via Castelmenardo rivela una grave preoccupazione per la sicurezza pubblica. L’ordinanza del gip minorile evidenzia il rischio concreto di reiterazione del reato, sottolineando come la tragedia di Favaretto sia il risultato di comportamenti sproporzionati e socialmente pericolosi. La situazione richiede interventi immediati e decisi per tutelare la collettività e prevenire future tragedie, affinché episodi simili non si ripetano.

Esiste il pericolo di reiterazione del reato. La morte di Favaretto, rispetto alle finalità per le quali si è verificata l'aggressione, appare sproporzionata e i protagonisti del fatto sono incapaci di contenere i propri comportamenti, da considerare socialmente pericolosi.

