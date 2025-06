Delitto di Garlasco scontro tra periti e legali | Impronte senza sangue La traccia sulla porta verrà riesaminata

Il primo giorno del maxi incidente probatorio sul delitto di Garlasco si è aperto tra accese schermaglie tra periti e avvocati, rivelando tensioni e nuove scoperte. Le analisi condotte presso i laboratori della Scientifica di Milano hanno portato alla luce un dettaglio cruciale: tra le 18 fasce di impronte esaminate, nessuna traccia di sangue, inclusa quella sulla porta Verr224. Un passo importante che potrebbe cambiare le sorti del caso.

Come prevedibile il primo giorno del maxi incidente probatorio sul delitto di Garlasco si è trasformato in un vero e proprio scontro tra periti e legali. A rivelare quanto accaduto all’interno della questura di Milano, dove ci sono i laboratori della Scientifica, è il Corriere della Sera. Sulle 18 fasce contenenti impronte analizzate, infatti, non vi sarebbe nessuna traccia di sangue. Tra questa c’è anche la numero 10, ovvero quella ritrovata sulla porta d’ingresso di casa Poggi, che, però, verrà sottoposta a un ulteriore esame volto a escludere del tutto la presenza di materiale ematico. Questa, secondo gli inquirenti, sarebbe una traccia lasciata dall’assassino o da una persone che era comunque presenta sulla scena del delitto. 🔗 Leggi su Tpi.it