Delitto di Garlasco nuove indagini in arrivo sull' impronta 10 e attesa per i reperti della seconda scatola

Il caso di Garlasco torna sotto i riflettori con nuove indagini che promettono di svelare dettagli cruciali. Giovedì 19 giugno si terrà il secondo round degli esami, con un’attenzione particolare all’impronta 10 e ai reperti della seconda scatola. Questi elementi potrebbero rappresentare la chiave per far luce sulla verità . Ma perché l’impronta 10 riveste un ruolo così determinante? Scopriamolo insieme.

Si terrà giovedì 19 giugno il secondo round degli esami per l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco: perché è importante l'impronta 10.

