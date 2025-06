Delitto di Garlasco l’incidente probatorio parte in salita | niente sangue sulle impronte

Il caso di Garlasco si svela ancora complesso e ricco di sfumature. L’incidente probatorio ha preso una piega in salita, con nuove evidenze che complicano il quadro. L’assenza di sangue sulle impronte e la natura dei reperti – fogli di acetato anziché paradesivi – riducono le chances di recuperare materiale biologico utile. La sfida ora è trovare una svolta per fare luce sulla verità, anche dopo quasi 18 anni.

