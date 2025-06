Delitto di Garlasco cosa ha detto Andrea Sempio in tv

Nel delitto di Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato, ha scelto di parlare in TV per difendersi dalle accuse. Con un tono deciso, ha affermato di non aver consumato un Fruttolo a casa di Chiara Poggi la mattina del 13 agosto, invitando gli inquirenti a proseguire con le verifiche. La sua testimonianza apre nuovi interrogativi sulla vicenda, lasciando il pubblico e gli inquirenti in attesa di ulteriori sviluppi.

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Alcuni dubbi sul delitto di Garlasco sono anche su una traccia nel sangue di Chiara Poggi che potrebbe corrispondere all’impronta di una scarpa. Non è mai stata repertata? Lo svelerebbero le foto dei sopralluogo appena dopo l’omicidio? Ecco cosa sappiam Vai su Facebook

La dinamica del delitto è completamente diversa da come è stata scritta in sentenza. Se l'aggressore è uno solo, tenti la fuga in giardino ma se sei circondato (più persone) il telefono potrebbe essere una via disperata. #Garlasco #ChiaraPoggi Vai su X

