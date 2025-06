Delitto di Garlasco Andrea Sempio parla in tv e dice di non avere nulla da temere dalle nuove indagini

Nel cuore di Garlasco, il caso che ha sconvolto l’Italia torna a far parlare di sé. Andrea Sempio, l’unico indagato nell’inchiesta bis, si presenta in TV con sicurezza, affermando di non temere le nuove indagini. La sua serenità alimenta interrogativi e speculazioni, mentre l’attenzione resta puntata su un mistero che ancora avvolge la tragica vicenda. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa calma apparente?

Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, si è dichiarato tranquillo riguardo i nuovi accertamenti.

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Delitto Garlasco: "Non ho mai mangiato il Fruttolo", Andrea Sempio a "Chi l'ha visto?" Così l'indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi sui contenitori di yogurt che domani saranno al centro dell'incidente probatorio.

Delitto Garlasco, il generale Garofano: "Credo all'innocenza di Andrea Sempio"

