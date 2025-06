Delitti in Paradiso 14 in onda stasera su Rai 2 in prima visione | trama e cast dell' episodio del 18 giugno

Stasera su Rai 2, alle 21.20, torna "Delitti in Paradiso" con il suo appassionante episodio della quattordicesima stagione, in prima visione assoluta. Tra suspense e colpi di scena, l’episodio del 18 giugno promette di catturare gli spettatori, portandoli nel cuore di un mistero avvolto tra calcio e segreti. Dopo la puntata principale, spazio allo spin-off "Oltre il Paradiso" per scoprire nuove sfumature dell’ispettore Humphrey Goodman. Non mancate!

Nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso, in onda stasera 18 giugno alle 21.20 su Rai 2 in prima visione assoluta. A seguire, spazio allo spin-off Oltre il Paradiso, con un nuovo mistero per l'ispettore Humphrey Goodman. Nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso arrivato alla sua quattordicesima stagione, in onda stasera, mercoledì 18 giugno, alle 21.20 su Rai 2, in prima visione assoluta. Durante una partita decisiva di calcio femminile, la giovane portiere Ines Mercedes viene trovata morta negli spogliatoi. L'ispettore Parker indaga tra segreti, rivalità e amori nascosti. A seguire, spazio allo spin-off Oltre il Paradiso, con un nuovo caso per l'ispettore Humphrey Goodman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Delitti in Paradiso 14 in onda stasera su Rai 2 in prima visione: trama e cast dell'episodio del 18 giugno

In questa notizia si parla di: paradiso - delitti - onda - stasera

Delitti in Paradiso 14: Nuove stagioni, cambio cast e spin-off Oltre il Paradiso - Delitti in Paradiso 14 è pronto a intrattenere i fan con avventure mozzafiato sull'isola di Saint Marie, a partire dal 14 maggio 2025.

? Il pubblico ama l'Isola... di Saint Marie! Parte con Ascolti in positivo la serie tv di BBC Delitti In Paradiso in onda su Rai2. Seppur vittima di ben due slittamenti in palinsesto, la 14esima stagione parte da 1,1mln di spettatori. Vai su Facebook

Delitti in Paradiso 14 in onda stasera su Rai 2 in prima visione: trama e cast dell'episodio del 18 giugno; Delitti in Paradiso 14, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni; Delitti in paradiso stasera in tv mercoledì 18 giugno su Rai 2: la trama degli episodi.

Delitti in Paradiso 14 in onda stasera su Rai 2 in prima visione: trama e cast dell'episodio del 18 giugno - Nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso, in onda stasera 18 giugno alle 21. msn.com scrive

Delitti in Paradiso 14, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni - La quinta puntata della quattordicesima stagione di "Delitti in Paradiso" va in onda mercoled' 18 giugno 2025, dalle 21. Scrive today.it