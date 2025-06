Degrado annullato il corteo del 21 giugno | Il Comune ha accettato di incontrarci

Il Coordinamento Giù le mani da Parma annuncia con soddisfazione che il corteo previsto per il 21 giugno è stato annullato, grazie all'apertura del Comune di Parma a un confronto istituzionale. Questa decisione rappresenta un passo importante verso il dialogo e la collaborazione, sperando di trovare soluzioni condivise per il rispetto del territorio e dei cittadini. Il coinvolgimento delle istituzioni apre nuove prospettive per affrontare insieme le sfide del degrado e della tutela urbana.

La manifestazione contro il degrado prevista per sabato 21 giugno non si terrà. Il Comune di Parma si è infatti reso disponibile ad un incontro istituzionale con gli esponenti del comitato. E' lo stesso Coordinamento Giù le mani da Parma ad annunciarlo. "Il Coordinamento Giù le mani da Parma.

