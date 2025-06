Debutto per la Our Youth Orchestra in concerto all' Osservanza con ' Sacra Nova'

Un’esibizione ricca di talento e passione, segnata dal debutto ufficiale di questa promettente formazione. La ‘Our Youth Orchestra’, composta da giovani musicisti e compositori locali, si affaccia sulla scena con entusiasmo e determinazione, pronti a conquistare il cuore del pubblico. In occasione della festa di San Giovanni, questa giovane formazione musicale promette di regalare un concerto memorabile che segnerà l’inizio di una brillante avventura artistica.

