Debutta in prima nazionale all' Isola di Gorgona il nuovo spettacolo del progetto con gli attori detenuti

Un viaggio emozionante tra rinascita e speranza prende vita sulla suggestiva isola di Gorgona, dove il progetto teatrale “Il Teatro del Mare” presenta in prima nazionale “La Città Invisibile”. Dopo il trionfo della “Trilogia del Mare”, questa nuova creazione porta in scena storie di riscatto e trasformazione, interpretate da attori detenuti. Un’esperienza unica che dimostra come il teatro possa essere un ponte tra le anime e un potente strumento di cambiamento, aprendo nuove prospettive di libertà e dialogo.

Dopo il successo della "Trilogia del Mare" (Ulisse, Metamorfosi, Una Tempesta), il progetto "Il Teatro del Mare", ideato e diretto da Gianfranco Pedullà, prosegue con una nuova creazione originale: La Città Invisibile, che debutterà in prima nazionale all'interno della Casa di Reclusione.

