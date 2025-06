Dead by Daylight | Five Night’s at Freddy’s è ora disponibile con un nuovo killer e tante novità

Preparati a vivere un'esperienza mozzafiato con l'ultimo capitolo di Dead by Daylight: Five Nights at Freddy’s! Arrivato con un nuovo killer spaventoso e tante sorprese, questo aggiornamento conferma l'impegno del gioco nel sorprendere e coinvolgere i propri fan da oltre nove anni. Con 39 Killer e 46 Sopravvissuti, il divertimento non si ferma mai. Quindi, prendete un pezzo e immergetevi nel terrore più emozionante di sempre!

Con oltre 9 anni di esperienza e un roster iconico di 39 Killer e 46 Sopravvissuti al suo attivo, Dead by Daylight ha ufficialmente pubblicato il suo capitolo più richiesto di sempre, Five Nights at Freddy’s. Questo non solo la dice lunga sulla popolarità del locale per feste più letale al mondo e dei suoi ospiti animatronici, ma anche sul continuo impegno di Dead by Daylight nel soddisfare i fan da quasi un decennio. Quindi, prendete un pezzo e festeggiate. L’attesa è finita. Dead by Daylight: Five Night’s at Freddy’s è ora disponibile e introduce un nuovo Killer, Springtrap, nel Regno dell’Entità. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Dead by Daylight: Five Night’s at Freddy’s è ora disponibile con un nuovo killer e tante novità

In questa notizia si parla di: dead - daylight - five - freddy

Stasera in live con Five Nights at Freddy's chapter su Dead by Daylight. Giveaway di 20 euro aperto a TUTTI! https://www.youtube.com/watch?v=8zlIHFunhEs Vai su Facebook

Dead by Daylight: trailer della collaborazione con Five Nights at Freddy’s, che porta Springtrap; Dead by Daylight x Five Nights at Freddy’s: Springtrap arriva nel Regno dell’Entità; Dead by Daylight collabora con Five Nights at Freddy's, The Witcher e non solo.

Dead by Daylight Officially Launches Five Nights at Freddy's Content - Dead by Daylight has officially added the Five Nights at Freddy's content to the game, with Springtrap becoming the latest killer ... Come scrive bleedingcool.com

Dead by Daylight Steam count hits giant, record highs thanks to new FNAF update - Dead by Daylight has finally launched its Five Nights at Freddy's DLC, and now the game is reaching new heights on Steam as a result. Da pcgamesn.com