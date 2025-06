De Siervo è ossessionato per lui anche la crisi della Nazionale è colpa della pirateria next | la fame nel mondo

Durante gli Stati Generali della lotta alla pirateria a Roma, Luigi De Siervo ha acceso i riflettori sulla minaccia invisibile che mina il calcio italiano: la pirateria digitale. Un fenomeno che, sottraendo risorse preziose, influisce non solo sui club e sui giocatori, ma anche sulla crescita dei giovani talenti e sul prestigio della Nazionale. È ora di agire concretamente per proteggere il nostro sport e il futuro del calcio italiano.

Nel corso degli Stati Generali della lotta alla pirateria, svoltisi a Roma, l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha lanciato un allarme sull'impatto dell'illegalità digitale nel mondo del calcio. «Molti si chiedono perché la Nazionale italiana fatichi e manchino giovani talenti, una delle cause principali sono le ingenti perdite economiche provocate dalla pirateria. Ogni anno vengono sottratte risorse fondamentali che potrebbero essere investite nei vivai e nella formazione dei nostri giovani calciatori». Il numero uno della Lega ha poi evidenziato come anche l'obsolescenza delle infrastrutture rappresenti un ostacolo alla crescita del movimento calcistico italiano: «strutture antiquate impediscono alle società di generare ricavi adeguati.

Il mondo secondo De Siervo. La colpa dei problemi della nazionale? La pirateria. La colpa della guerra in #Iran? La pirateria. La colpa della fame nel mondo? La pirateria. La colpa dell'inflazione? La pirateria. La colpa della mafia? La pirateria. Vai su X

