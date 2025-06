De Angelis contro l’ex aequo con Elodie | Dividere un premio è irrispettoso

Matilda De Angelis esprime il suo disappunto per aver diviso un premio importante, definendolo "irrispettoso". La sua riflessione accende il dibattito sulla validitĂ e il valore delle decisioni condivise nel mondo dello spettacolo. Ma chissĂ , forse il vero significato di un riconoscimento sta nella sua capacitĂ di unire, anzichĂŠ dividere.

"È molto strano vincere un premio insieme a un’altra persona. Lo trovo molto irrispettoso". Questo è il commento di Matilda De Angelis alla vittoria, ex aequo con Elodie, 35 anni, del premio come miglior attrice non protagonista, per il film Fuori di Mario Martone, il giorno dopo la cerimonia di premiazione dei Nastri d’Argento a Roma, in un’intervista rilasciata al Fatto. ChissĂ se l’attrice avrebbe detto la stessa cosa se a condividere il riconoscimento, al posto della cantante, ci fosse stata, per dire: Anna Magnani. De Angelis, 29 anni, talentuosa stella del cinema italiano, ha affermato: "È insensato dare un premio condiviso con un’altra persona", sottolineando che "quando si toglie la singolaritĂ , si toglie la personalitĂ , l’impegno, l’unicitĂ , la particolaritĂ ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net Š Quotidiano.net - De Angelis contro l’ex aequo con Elodie: "Dividere un premio è irrispettoso"

