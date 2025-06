Dazi Panetta | Usa aggressivi per la competizione con Mosca Ma chiudere al commercio non è la strada

In un contesto globale segnato da tensioni crescenti, gli USA adottano un approccio aggressivo contro la Cina, puntando a limitare la sua influenza internazionale e a slegare le alleanze con Russia e altri paesi. Tuttavia, chiudere tutte le porte al commercio non è la soluzione; il vero equilibrio sta nel trovare strategie che promuovano il dialogo e la cooperazione, anche in tempi di sfide geopolitiche complesse.

Dazi e dintorni. "Credo che il tentativo dell'amministrazione statunitense a cui stiamo assistendo sia quello di limitare l'influenza internazionale della Cina. E questo obiettivo lo stanno perseguendo cercando di scindere il rapporto molto stretto che si è creato negli anni scorsi con l e sanzioni fra Cina e Russia. PerchĂ© se noi mettiamo insieme la potenza industriale, tecnologica e finanziaria della Cina con le risorse naturali della Russia, sarĂ molto difficile competere con loro". Così il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, intervenendo all'evento Young Factor.

