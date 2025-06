Dazi Meloni | negoziato in corso si troverà una soluzione

Giorgia Meloni sottolinea che i dazi sono al centro di un negoziato in corso, con incontri tra figure di spicco come Trump e von der Leyen. La volontà di dialogare e trovare soluzioni condivise emerge come elemento chiave in un contesto internazionale complesso. Se io dovessi vedere la costanza del dialogo, credo che si possano aspettare sviluppi positivi nei prossimi giorni, dimostrando la volontà di risolvere le tensioni commerciali a livello globale.

Kananaskis (Canada), 18 giu. (askanews) - Sui dazi c'è "una negoziazione in corso, c'è stato anche un colloquio qui tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: significa che si continua a parlare e a cercare delle soluzioni". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al termine del G7 in Canada. "Se io dovessi vedere la costanza del dialogo, del rapporto che oggi c'è, la franchezza, la serenità del rapporto che oggi c'è - ha aggiunto - direi che lo scenario è parecchio cambiato e direi anche che dobbiamo essere fieri come Italia del lavoro che abbiamo fatto per costruire un dialogo che fosse costante, franco ma sicuramente sereno e aperto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, Meloni: negoziato in corso, si troverà una soluzione

