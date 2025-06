Dazi è di nuovo caos | gli Stati Uniti bocciano la proposta dell’unione Europea

Le tensioni tra Stati Uniti ed Europa si intensificano sui dazi 232, con Washington che respinge la proposta di Bruxelles e mantiene una linea dura. Donald Trump, con il suo stile imprevedibile, frena ogni speranza di compromesso, dichiarando che gli alleati europei “pagheranno tutto”. Un nuovo capitolo di incertezza commerciale si apre, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi per il futuro delle relazioni transatlantiche.

Stallo sulle tariffe tra Stati Uniti ed Europa: la proposta avanzata da Bruxelles non convince la Casa Bianca e il presidente Donald Trump, con la sua consueta imprevedibilitĂ , frena ogni ottimismo. “Stiamo trattando, ma non credo che stiano ancora offrendo un accordo equo “, ha dichiarato Trump dall’ Air Force One, di ritorno a Washington dopo aver lasciato in anticipo il G7 in Canada. Linea dura: «Pagheranno tutto». Il presidente Usa ha ribadito il suo approccio muscolare: “O sarĂ un buon accordo, oppure pagheranno tutto ciò che diciamo che devono pagare agli Stati Uniti “. Una posizione che stride con toni piĂą morbidi mostrati nei confronti di Tokyo: “I giapponesi sono duri, ma alla fine devono capire che manderemo una lettera dicendo “questo è quello che pagherai, altrimenti non farai affari con noi ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it