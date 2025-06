Dazi Donald Trump | L' Ue non sta offrendo un accordo equo

Le tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea si intensificano, mentre Donald Trump accusa l'UE di non offrire un accordo equo sui dazi. La proposta del presidente americano di rafforzare le espulsioni nelle città controllate dai Democratici alimenta le polemiche, sottolineando come le questioni commerciali e migratorie siano al centro di uno scontro politico sempre più acceso. La scena internazionale resta in attesa di sviluppi che potrebbero ridefinire gli equilibri diplomatici e economici.

Sulle immigrazioni irregolari, lunedì, il presidente americano aveva proposto di "intensificare le espulsioni nelle città guidate dai Democratici". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Donald Trump: "L'Ue non sta offrendo un accordo equo"

In questa notizia si parla di: dazi - donald - trump - offrendo

Donald Trump critica la sentenza sui dazi: "Decisione politica e orribile" - Donald Trump torna alla carica, criticando la recente sentenza sui dazi che ha scatenato un acceso dibattito politico.

Trump, i dazi, il dollaro, i mercati (e l’Europa): la versione di Rogoff In una bella intervista realizzata nei giorni scorsi da Federico Fubini per il Corriere della Sera, l’economista di Harvard Kenneth Rogoff riflette sul futuro del "biglietto verde", dell’amministrazion Vai su Facebook

Dazi, Donald Trump: L'Ue non sta offrendo un accordo equo; Dazi Usa, Trump frena l'entusiasmo di Bruxelles: L'Ue non sta offrendo un accordo equo; Trump, 'l'Ue non sta offrendo un accordo equo sui dazi'.

E poi gela l’Europa sui dazi: "Non offre accordi equi, pagherà" - Il presidente americano minaccia ancora una volta l’Unione: "Dovrete sborsare cifre enormi". Riporta msn.com

Trump, 'l'Ue non sta offrendo un accordo equo sui dazi' - Gli europei "non stanno offrendo un accordo equo in questo momento" per allentare la guerra commerciale con ... Secondo ansa.it