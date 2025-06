Dazi conflitti e cambiamento climatico | agricoltura italiana alla prova del futuro

L’agricoltura italiana si trova a un crocevia cruciale, tra sfide globali e opportunità di rinascita. Tra dazi commerciali, tensioni geopolitiche e il crescente impatto del cambiamento climatico, il settore primario si impegna a mantenere il suo prestigio e la sua eccellenza. Il “Made in Italy” alimenta speranze e ambizioni, ma rischia di essere messo alla prova come mai prima d’ora. È giunto il momento di esplorare come l’agricoltura possa affrontare questa sfida con resilienza e innovazione.

Agricoltura italiana tra crisi e rilancio. Tra cambiamento climatico, guerre commerciali, sfide globali e congiunture economiche poco felici, il settore primario prova a risollevarsi. Partiamo dalle note un po' più liete e da quel "Made in Italy" che fa gola al mondo (ma che oggi rischia di essere fagocitato dalle intenzioni trumpiste, sulla strada del protezionismo).

