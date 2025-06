Dazi Agea lancia l’allarme | l’Italia rischia di perdere 5 mila posti di lavoro

L’Agea lancia un allarme preoccupante: l’Italia rischia di perdere ben 5.000 posti di lavoro nel settore agricolo, con ripercussioni che potrebbero colpire l’intera economia nazionale. Nel suo primo rapporto annuale, l’agenzia evidenzia come oltre metà degli 8 miliardi di euro di aiuti pubblici siano stati distribuiti nel 2024, destinati anche a giovani agricoltori e fasce vulnerabili. Un quadro che mette in luce l’urgenza di azioni concrete per salvaguardare il settore e il futuro del nostro Paese.

L’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha presentato il suo primo rapporto annuale. Nel documento ha sottolineato come degli 8 miliardi di euro di aiuti pubblici per gli agricoltori, quasi tutti provenienti da fondi europei, oltre metà sono stati erogati nel 2024 proprio dall’agenzia. Si parla di 76,7 milioni destinati ai giovani agricoltori e 112 milioni per il sostegno alimentare alle fasce sociali più vulnerabili. Tra i beneficiari anche enti locali e allevatori. C’è, però, anche un rischio. L’Agea, infatti, ha lanciato l’allarme sul possibile effetto negativi dei dazi americani. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dazi, Agea lancia l’allarme: l’Italia rischia di perdere 5 mila posti di lavoro

In questa notizia si parla di: agea - allarme - dazi - lancia

Dazi, Agea lancia l’allarme: l’Italia rischia di perdere 5 mila posti di lavoro; Dazi UE sui fertilizzanti, Confagricoltura lancia l’allarme: “Mancano alternative reali”; I dazi sono un veleno: l’Antitrust lancia l’allarme inflazione.

Dazi, Agea lancia l’allarme: l’Italia rischia di perdere 5 mila posti di lavoro - Nel documento ha sottolineato come degli 8 miliardi di euro di aiuti pubblici per gli agricoltori, quas ... msn.com scrive

Dazi, a rischio 5mila posti di lavoro e l’11% dell’export agroalimentare - Le stime sull’impatto delle tariffe secondo l’Agea, che oggi presenta il rapporto annuale con il ministro Lollobrigida: erogati oltre 8 miliardi di aiuti agli ... Scrive repubblica.it