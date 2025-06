Davide Stival la lettera del papà del piccolo Lorys nel giorno del suo compleanno | Avresti compiuto 19 anni Mi manca tutto di te

In un giorno così speciale, le parole di Davide Stival si tingono di dolore e speranza, ricordando con leggero tormento il figlio Lorys, scomparso troppo presto. La sua lettera, intrisa di affetto e nostalgia, ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’amore eterno di un padre. È un gesto che tocca il cuore e ci ricorda quanto sia prezioso ogni momento condiviso con chi amiamo.

"Lorys, oggi avresti compiuto 19 anni. Solo a scriverlo mi si spezza il cuore, perché ogni anno che passa è un altro che trascorro senza di te. Mi chiedo spesso come saresti diventato", inizia così la lettera di Davide Stival indirizzata a suo figlio Lorys, ucciso il 29 novembre 2014 dalla madre. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Davide Stival, la lettera del papà del piccolo Lorys nel giorno del suo compleanno: "Avresti compiuto 19 anni. Mi manca tutto di te"

