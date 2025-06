Davide Macrì confermato al Forlì per la prossima stagione di serie C

Davide Macrì, talento d’attacco nato a Riano, sarà ancora una volta protagonista con il Forlì nella prossima stagione di Serie C. La conferma del suo matrimonio con i biancorossi rappresenta un passo strategico per mister Miramari, che potrà contare su un giocatore di grande qualità e esperienza. Con questa scelta, la squadra si rafforza ulteriormente in vista di un campionato entusiasmante e ricco di sfide.

L’attaccante Davide Macrì vestirà la casacca biancorossa del Forlì anche per il prossimo campionato di serie C. Un tassello importante per mister Alessandro Miramari in vista della prossima stagione che inizierà subito dopo Ferragosto. La fumata bianca è arrivata ieri con l’accordo raggiunto tra il diesse Cristiano Protti e l’estroso attaccante nativo di Riano. Un pezzo pregiato del gruppo a disposizione del tecnico bolognese, titolarissimo nella rosa dei record che ha conquistato il ritorno nel calcio professionistico del club biancorosso. Macrì, tra i beniamini dei tifosi forlivesi, ha collezionato 26 presenze, oltre a un gettone in Coppa Italia, e la bellezza di 12 centri, con l’aggiunta di cinque assist nei 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Davide Macrì confermato al Forlì per la prossima stagione di serie C

In questa notizia si parla di: davide - macrì - forlì - prossima

Davide Macrì confermato al Forlì per la prossima stagione di serie C; Ufficiale: Davide Macrí resta a Forlì!; CALCIO: Davide Macrì rinnova con il Forlì.