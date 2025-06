Dating com' è cambiato il vocabolario dell’amore della Gen Z

Nel caotico mondo delle relazioni moderne, il vocabolario dell’amore si evolve più velocemente di quanto possiamo seguire. Se pensavate di essere aggiornati con il ghosting, preparatevi a scoprire che il 2025 ha portato nuove parole e sfumature nel modo di amare. Questa guida semiseria vi accompagnerà tra neologismi romantici e tendenze della Gen Z, per non restare mai più a corto di parole nel gioco di cuore più complicato di sempre.

Se pensavate di essere sul pezzo solo perché sapete cos'è il ghosting sappiate che vi sbagliate di grosso. Il dizionario dell’amore nel 2025 si è ampliato, aggiornato, perfezionato. Una guida semiseria alla giungla dei neologismi romantici. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Dating, com'è cambiato il vocabolario dell’amore della Gen Z

In questa notizia si parla di: amore - dating - cambiato - vocabolario

Glossario del dating: ecco quali sono i termini più in voga tra i giovani single; Dating app e neologismi - Psicologia Digitale; Da booster love a pet fishing, le (nuove) parole che descrivono l'amore e le relazioni oggi.

Dating, il vocabolario DEFINITIVO in 6 parole che descrivono l'amore e le relazioni di oggi - Così anche tu puoi usare il termine Banksying in amore per descrivere una rottura che è era già nell'aria. Segnala cosmopolitan.com

Vocabolario dell’amore: le 5 parole chiave della coppia perfetta - Sono quelle parole senza le quali una coppia non può durare. Secondo donnamoderna.com