Dati Istat Paolo Capone Leader UGL | Occupazione in crescita ma serve un piano straordinario per il Sud

I dati diffusi dall’Istat fotografano un quadro positivo per il mercato del lavoro italiano, con un aumento dell’occupazione e una diminuzione della disoccupazione. Tuttavia, per consolidare questa crescita e affrontare le sfide strutturali, è fondamentale mettere in atto un piano straordinario che coinvolga tutto il Paese, con un'attenzione particolare al Sud. Solo così potremo garantire un futuro più equo e sostenibile per tutti.

"I dati diffusi oggi dall'Istat rappresentano un segnale incoraggiante per il nostro mercato del lavoro: nel 2024 il tasso di occupazione nella fascia 20-64 anni è salito al 67,1%, con un incremento di 0,8 punti percentuali rispetto al 2023. Anche la diminuzione della disoccupazione complessiva

