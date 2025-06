Data di uscita digitale del film mcu che entusiasma per il futuro del franchise

Preparati a un nuovo emozionante capitolo del Marvel Cinematic Universe! Con l’attesissima uscita digitale dei Thunderbolts prevista per il 25 giugno 2025, i fan possono già sognare nuove avventure e sorprese. Questo film, ricco di personaggi complessi e dinamiche innovative, promette di rivoluzionare il franchise e di portare la saga a nuovi livelli di eccitazione. Non resta che segnare questa data: il futuro del MCU si fa sempre più entusiasmante!

Il panorama delle uscite cinematografiche Marvel si arricchisce con l'arrivo di Thunderbolts, un film che si distingue per la sua capacità di integrare personaggi complessi e dinamiche innovative all'interno dell'universo condiviso. Con una data di uscita prevista per il 2 maggio 2025, questa pellicola rappresenta il secondo grande debutto nei cinema della fase 2025 del Marvel Cinematic Universe (MCU). La produzione, diretta da Jake Schreier, promette di offrire un mix avvincente di azione, dramma e redenzione, consolidando il ruolo di una squadra composta da criminali riformati pronti a diventare i nuovi eroi globali.

