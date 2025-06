Darwin Nunez-Napoli la trattativa è ai primi contatti non c’è nessun accordo Romano

Il Napoli accelera alla ricerca di un attaccante d’esperienza per rafforzare il reparto offensivo, con Darwin Nunez tra i nomi più caldi. I primi contatti con il Liverpool sono stati avviati, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato raggiunto. Con la finestra estiva alle porte, le trattative si fanno più intense, e il futuro di Nunez potrebbe scrivere un nuovo capitolo in Italia. La questione rimane aperta e tutta da seguire con attenzione.

Il Napoli sta cercando un attaccante da affiancare a Lukaku. Gianluca Di Marzio ieri ha riferito della trattativa con Darwin Nunez l’attaccante uruguaiano del Liverpool. Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube Calciomercato Napoli, ultimissime su Darwin Nunez. «Darwin Nunez lascerà il Liverpool durante la finestra di mercato estiva e io mantengo la mia posizione. Darwin se ne andrà, queste sono le aspettative. Ci sono club dall’Arabia Saudita, ci sono anche club europei interessati. Il Napoli sta facendo qualche progresso. Al momento non c’è ancora uno stadio avanzato dell’accordo, almeno fino a ieri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Darwin Nunez-Napoli, la trattativa è ai primi contatti, non c’è nessun accordo (Romano)

In questa notizia si parla di: darwin - nunez - napoli - trattativa

Napoli, Manna vuole anticipare la Juventus per Gutierrez: contatti avviati anche per Darwin Nunez - Il Napoli Mannaggia punta a rafforzarsi con Gutierrez, anticipando la Juventus, e ha avviato contatti anche per Darwin Nunez.

Darwin #Nunez pista concreta per il #Napoli. Manna ha individuato nel giocatore del Liverpool il primo nome per l'attacco. C'è apertura ma non è una trattativa semplice, ma il Napoli ci prova. Vai su X

Napoli punta forte su Darwin #Nunez! La società sa che per il cartellino si può scendere sotto i 50 milioni e ha già incassato la disponibilità del giocatore, un passo importante dopo i primi contatti con il suo entourage. La trattativa richiede però prudenza e p Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, Sancho e Nunez: le mosse dalla Premier League; Napoli su Nunez, trattativa in corso: ecco che cosa si attende per chiudere – Sky; Napoli, Darwin Nunez ha aperto alla trattativa. Conte vorrebbe dal Liverpool anche Chiesa (Repubblica).

CDM - Napoli, ci sarebbe il sì di Darwin Nunez, l'uruguayano piace anche al Milan - Il Corriere del Mezzogiorno scrive dell'interesse del Napoli per Darwin Nunez: "L’uruguagio ha un costo del cartellino di 50 milioni di euro (trattabili). napolimagazine.com scrive

Corriere dello Sport: “Darwin Núñez, il Napoli fa sul serio: contatti in corso, il giocatore apre” - Dopo settimane di riflessioni e indiscrezioni, è il Corriere dello Sport a riportare gli sviluppi più c ... Da napolipiu.com