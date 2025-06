Darwin Nunez al Napoli il dettaglio che fa sperare i tifosi azzurri

Il futuro di Darwin Nunez al Napoli sta accendendo le speranze dei tifosi azzurri, grazie a un retroscena che il calciatore stesso ha svelato. Dopo gli acquisti di De Bruyne e Marianucci, il club partenopeo guarda con attenzione al profilo uruguaiano del Liverpool, con l’entourage aperto a una possibile svolta. La suggestione è concreta, anche se ancora non ci sono accordi definitivi: il sogno si alimenta, ma il mercato è ancora tutto da scrivere.

La suggestione di mercato su Darwin Nuñez si arricchisce con un retroscena svelato proprio dall'attaccante. Il nome di Darwin Nunez resta tra i più caldi nella lista del Napoli per il nuovo attacco. Gli azzurri, dopo aver ufficializzato De?Bruyne e Marianucci, studiano il profilo uruguaiano del Liverpool, il cui entourage ha aperto a un trasferimento in Italia. L'interesse c'è, ma al momento nessun accordo concreto tra il calciatore e il club partenopeo. Il Napoli avrebbe già bloccato Lorenzo Lucca, pronto a sbarcare a Napoli, ma tiene d'occhio Nunez e lavorerà per portarlo in azzurro.

