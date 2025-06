Darren Cahill | Sinner non si farà una ragione per il Roland Garros Ultimo anno con lui? Vedremo

Darren Cahill rivela gli istanti più intensi e difficili vissuti con Jannik Sinner dopo la finale di Roland Garros, un episodio che ha segnato profondamente il talento altoatesino. La delusione per i match-point falliti e la sconfitta contro lo spagnolo sono stati momenti di grande sfida emotiva, ma anche di crescita. E ora, con il nuovo anno alle porte, vedremo se Sinner saprà risorgere più forte di prima.

Darren Cahill ha raccontato cos’è successo negli spogliatoi dopo la sconfitta di Jannik Sinner nella finale del Roland Garros. Il tecnico australiano, allenatore del numero 1 del mondo insieme a Simone Vagnozzi, si è soffermato sugli attimi trascorsi insieme al fuoriclasse altoatesino dopo la cocente delusione dell’atto conclusivo sulla terra rossa di Parigi, dove non ha sfruttato tre match-point consecutivi e ha poi perso contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Darren Cahill è entrato nei dettagli durante il podcast di Andy Roddick: “ Dopo la finale di Parigi Jannik Sinner è rimasto seduto da solo nello spogliatoio per 20 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Darren Cahill: “Sinner non si farà una ragione per il Roland Garros. Ultimo anno con lui? Vedremo”

In questa notizia si parla di: darren - cahill - sinner - roland

Darren Cahill sulla finale tra Sinner e Alcaraz a Roma: “La terra favorisce lo spagnolo, ma Jannik ha buone possibilità se…” - Darren Cahill analizza la sfida tra Sinner e Alcaraz a Roma. La terra favoreggia lo spagnolo, ma Jannik ha ottime chances se… La finale, in programma domani alle 17.

Dopo la sconfitta al Roland Garros contro Alcaraz, Darren Cahill racconta il silenzio nello spogliatoio Cosa è successo a Sinner negli spogliatoi dopo la sconfitta con Alcaraz: “Non era il momento adatto” Vai su Facebook

?Nel Podcast “Served with Andy Roddick”, Darren Cahill ha parlato del suo rispetto nei confronti dei finalisti al Roland Garros 2025 ma soprattutto di quello nei confronti di Sinner: “Che ci crediate o no, sono con Jannik da oltre 3 anni ma lo rispetto ancora pi Vai su X

Cahill: A Parigi Sinner 20 minuti da solo nello spogliatoio, poi abbiamo versato qualche lacrima; “Sinner da solo nello spogliatoio 20 minuti, poi abbiamo pianto”. Cahill svela il post Roland Garros; Cahill si apre sulla delusione di Sinner: “Dopo Parigi, ho ancora più rispetto per lui”.

Cahill e la sconfitta di Sinner contro Alcaraz: «In silenzio per 20 minuti, poi abbiamo pianto tutti» - L'allenatore del numero 1 del mondo ha parlato della finale del Roland Garros: «Jannik non ha detto una parola per 20 minuti, non se n'è ancora fatto una ragione. Scrive corriere.it

Darren Cahill, retroscena sulla finale persa da Jannik Sinner a Parigi - Darren Cahill, allenatore di Jannik Sinner, durante il suo intervento nel video podcast di Andy Roddick, è tornato a parlare della finale ... Segnala msn.com