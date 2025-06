Darmian | Gol di Ramos? Abbiamo cambiato il modo di marcare E su Luis Henrique

Darmian, con il suo gol e il contributo di Ramos, ha segnato una svolta tattica nell'Inter di Chivu, rivoluzionando il modo di marcare, soprattutto su Luis Henrique. Dopo l’esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey, Matteo analizza con entusiasmo la crescita della squadra, sottolineando come questi cambiamenti stiano portando nuova energia e sicurezza. È la prima di molte sfide che promettono emozioni e sorprendenti evoluzioni tattiche.

Dopo il pareggio per 1-1 nell'esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey, Matteo Darmian ha commentato così la prima partita della nuova Inter di Cristian Chivu, soffermandosi soprattutto sui cambiamenti nelle marcature sui calci piazzati e sull'esordio del nuovo acquisto Luis Henrique. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Darmian: "Gol di Ramos? Abbiamo cambiato il modo di marcare. E su Luis Henrique..."

