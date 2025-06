Darmian al 45? | Siamo stati bravi a non disunirci dopo il gol ecco cosa serve nel secondo tempo

Darmian al 45' ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere la calma e la concentrazione nei momenti di difficoltà. Dopo aver subito un gol su calcio piazzato, i nerazzurri hanno dimostrato carattere e coesione, elementi essenziali per affrontare il secondo tempo con determinazione. Ecco cosa serve alle squadre di alto livello: resilienza, solidarietà e una mentalità vincente. Ora, più che mai, è il momento di mettere in campo tutto il nostro orgoglio.

Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, ha voluto dire la sua all’intervallo del match contro il Monterrey al Mondiale per Club. Intervistato da Dazn all’intervallo di Monterrey Inter, Matteo Darmian ha commentato così i primi 45? dei nerazzurri al Mondiale per Club. PAROLE – « Avevamo il controllo della partita, purtroppo abbiamo preso gol su calcio piazzato. Siamo stati bravi a non disunirci e continuare a fare quello che stavamo facendo. Abbiamo trovato il gol del pareggio, adesso dobbiamo continuare così, aumentare un po’ il ritmo del palleggio e della palla e sicuramente qualche occasione arriva e dovremo esser bravi a sfruttarle ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Darmian al 45?: «Siamo stati bravi a non disunirci dopo il gol, ecco cosa serve nel secondo tempo»

In questa notizia si parla di: darmian - siamo - stati - bravi

Darmian a a TNT Sports: «Meritiamo la finale, siamo felici ma non abbiamo fatto nulla» - Matteo Darmian esprime l'eccitazione dell'Inter in vista della finale di Champions League contro il PSG.

Inzaghi: "Sono orgoglioso di questi ragazzi per quello che hanno fatto in questa Champiops. E' una sconfitta brutta che non cancella quello che abbiamo fatto. Il Psg è più forte di noi, sono stati più bravi, abbiamo approcciato male. Abbiamo chiuso la stagione Vai su Facebook

Darmian al 45': Bravi a non disunirci dopo il gol. Le occasioni arriveranno, dobbiamo approfittarne; Inter, Darmian al 45': “Bravi a non disunirci dopo lo svantaggio. Avremo altre chance”; Inter, Inzaghi: Bravi a non ascoltare dopo Firenze, il rigore su Darmian non esiste mai.

Darmian al 45': "Bravi a non disunirci dopo il gol. Le occasioni arriveranno, dobbiamo approfittarne" - "Avevamo il controllo della partita, abbiamo preso gol purtroppo da calcio piazzato ma siamo stati bravi a non disunirci e a continuare a fare quello che stavamo facendo e abbiamo trovato il ... Secondo fcinternews.it

Inter, Darmian al 45': “Bravi a non disunirci dopo lo svantaggio. Avremo altre chance” - Matteo Darmian, al rientro dagli spogliatoi dopo l'intervallo, ha commentato quanto accaduto finora in Monterrey- Si legge su fcinter1908.it